ЕАБР заинтересован в финансировании проектов зеленой энергетики

2 августа, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития заинтересован в финансировании проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в странах-участницах. В банке принята соответствующая программа, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В банке приняли программу финансирования возобновляемых источников энергии, которая в ближайшее время будет направлена на утверждение акционерам. В документе предусматриваются актуальные подходы к рассмотрению и поддержке, в том числе финансовой, подобного рода проектов", - сказал Амангельды Исенов.

В свою очередь заместитель начальника управления кредитных рисков ЕАБР Данияр Абеуов пояснил, что в программе для каждой страны прописаны конкретные источники ВИЭ, по которым ЕАБР заинтересован реализовывать проекты. "В частности, в Беларуси это ветер и переработка биомассы", - отметил Данияр Абеуов.

По его словам, в банке хотели бы поддержать реализацию проектов зеленой энергетики во всех странах-участницах - хотя бы по одному в каждой. "Мы накопили компетенции, как структурировать финансирование таких проектов", - добавил представитель банка.

Первая в Казахстане ветровая электростанция промышленного типа, расположенная рядом с Ерейментау в Акмолинской области, построена при финансовой поддержке ЕАБР. Ветропарк состоит из 22 ветроэнергетических установок, каждая мощностью 2,05 МВт, и собственной подстанции. С момента ввода ВЭС мощностью 45 МВт произвела более 500 млн кВт.ч электрической энергии.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-