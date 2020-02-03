ЕАЭС и АСЕАН продлят программу сотрудничества до 2025 года

3 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продлят программу сотрудничества до 2025 года. Договоренность об этом достигнута сегодня в Москве во время встречи председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального секретаря АСЕАН Лима Джока Хоя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Михаил Мясникович отметил, что эта встреча является для него первой в международном формате в качестве председателя Коллегии ЕЭК. "Мы сохраним преемственность и динамизм сотрудничества с секретариатом АСЕАН. Предлагаю продлить нашу программу сотрудничества до 2025 года. Это позволит выстраивать долгосрочные проекты и инициативы", - заявил Михаил Мясникович.

Он назвал страны АСЕАН важными и перспективными партнерами для государств ЕАЭС. При этом в пресс-службе напомнили, что приоритетность развития диалога с АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров также нашла свое отражение в инициативах председательства Беларуси в ЕАЭС на текущий год.

Михаил Мясникович полагает, что, несмотря на развитие торговли между государствами двух объединений (в настоящее время товарооборот составляет порядка $25 млрд), объемы товарооборота могли бы быть большими. Соглашение о свободной торговле между государствами ЕАЭС и Вьетнамом - один из примеров более глубокого взаимодействия. "Товарное сотрудничество важно, но нам целесообразно дополнить его инвестиционным и научно-техническим сотрудничеством, в том числе промышленной кооперацией, - заметил председатель Коллегии ЕЭК. - Страны ЕАЭС обладают достаточно мощным инвестиционным потенциалом, являются носителями новых знаний, технологий, которые могут быть интересны партнерам из АСЕАН. Беларусь, например, уже имеет несколько совместных промышленных предприятий в странах АСЕАН".

Михаил Мясникович пригласил генерального секретаря АСЕАН принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Минске в мае, и в Петербургском международном экономическом форуме в июне.

В свою очередь Лим Джок Хой поздравил Михаила Мясниковича со вступлением в должность председателя Коллегии ЕЭК, отметив, что его значительный опыт позволит внести существенный вклад в работу комиссии. Генеральный секретарь АСЕАН поддержал предложения, которые озвучил Михаил Мясникович. "Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН охватывает много сфер, и действительно есть необходимость и целесообразность в продлении программы сотрудничества", - отметил генеральный секретарь АСЕАН. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости поступательного устранения барьеров в торговле.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - экономическое объединение, образованное в 1967 году. Участниками ассоциации являются Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа - Новая Гвинея и Восточный Тимор. Это одно из крупнейших региональных интеграционных объединений с совокупным ВВП в $2,6 трлн, внешнеторговым оборотом в $2,5 трлн и численностью населения в 622 млн человек.

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН подписан 14 ноября 2018 года в Сингапуре. Документ создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков. Для реализации меморандума принята программа сотрудничества на 2019-2020 годы. Она охватывает такие сферы, как таможенное законодательство и правоприменительная практика, торговая политика, предпринимательская деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, СФС-меры, энергетика, функционирование внутренних рынков.-0-