ЕАЭС и АСЕАН расширят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

14 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой подписали сегодня в Сингапуре меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Заключение меморандума будет способствовать всестороннему расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между государствами - членами ЕАЭС и странами - участницами АСЕАН", - заявил Тигран Саркисян журналистам после церемонии подписания документа.

Меморандум ЕЭК с АСЕАН создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков в масштабе всего Евразийского континента. "Стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как таможенное регулирование и упрощение процедур торговли, санитарные и фитосанитарные меры, техническое регулирование, электронная торговля, торговля услугами и инвестиции, а также развитие предпринимательства, - уточнили в ЕЭК. - В первую очередь это создаст необходимые условия для развития устойчивого взаимодействия на уровне микро-, малых и средних предприятий".

Церемония заключения меморандума состоялась в присутствии лидеров стран - участниц АСЕАН и президента России, председателя Высшего Евразийского экономического совета Владимира Путина.

Состоялась также встреча председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. "Стороны отметили прогресс в переговорном процессе о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. По их мнению, подписание документа может стимулировать рост взаимного товарооборота, инвестиций, а также обмен капиталовложениями и технологиями", - проинформировали в пресс-службе.

Государствами - членами АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.-0-