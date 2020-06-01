ЕАЭС и Египет активизируют создание зоны свободной торговли

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Египет активизируют работу над соглашением о создании зоны свободной торговли. Об этом договорились сегодня в телефонном разговоре член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр торговли и промышленности Египта Невин Гамеа, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Как отметил Андрей Слепнев, уже есть существенный прогресс в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле. По ряду глав работа завершена, некоторые находятся в высокой степени готовности, по остальным разделам продолжается экспертная деятельность.

"В союзе есть очень серьезная политическая поддержка будущего соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, - отметил министр ЕЭК. - Более того, мы вообще расцениваем Египет как своего рода ворота на Африканский континент. Поэтому несмотря на все сложности, связанные с вирусом и нестабильностью в экономике, мне кажется, что в наших обоюдных интересах - дать импульс переговорам и их успешно финализировать в обозримом будущем".

Стороны сошлись во мнении, что несмотря на усложненный режим коммуникации совместную переговорную работу необходимо активизировать. Достигнута договоренность о подготовке графика для проведения консультаций экспертов в режиме видеоконференцсвязи.-0-