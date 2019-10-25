ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Евразийского межправительственного совета сегодня подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Подписи под документом поставили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, премьер-министры стран Союза, а также премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Новое торговое соглашение не только полностью гармонизирует условия торговли Беларуси, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создает аналогичный режим для армянских и кыргызских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

"Сербия уже имеет торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Беларусью. Сейчас подключаются Армения и Кыргызстан. Мы реализуем важную функцию - унифицируем преференциальный торговый режим для всех стран Союза. Это соглашение придаст новый импульс расширению торгово-экономического взаимодействия с Сербией", - пояснил Тигран Саркисян.

В процессе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения, в которую были включены наиболее современные правовые новеллы, особенно в части применения защитных мер, правил происхождения товаров и разрешения споров.

"Достигнутые договоренности, во-первых, открывают принципиально новый рынок для товаров Армении и Кыргызстана - с незамедлительным беспошлинным доступом по подавляющему объему товаров экспортного профиля, и, во-вторых, создают новые экспортные возможности для производителей Беларуси, Казахстана и России", - добавила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Соглашение содержит экономические выгоды для стран Союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, поскольку предполагает мгновенную экономию таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных возможностей при расширении режима свободной торговли.

Помимо тарифных обязательств соглашение обеспечивает правовые новеллы, призванные гарантировать стабильность, предсказуемость и прозрачность торговых операций. Например, достигнутые договоренности фиксируют обязательства по соблюдению международных стандартов применения процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер, применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на интеллектуальную собственность.

"Удалось существенно обновить регуляторную часть соглашения по сравнению с имеющимися у Беларуси, Казахстана и России на настоящий момент двусторонними соглашениями с Сербией, обеспечив разумный учет современных тенденций и практик", - подвела итог Вероника Никишина.-0-

Фото Оксаны Манчук