ЕАЭС намерен интенсифицировать сотрудничество с Африканским союзом

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перед странами Евразийского экономического союза стоит задача по дальнейшему углублению сотрудничества с Африканским союзом и созданию условий для выхода на более высокие показатели торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая сегодня в Москве на конференции "Евразийский экономический союз - Африка: экономическая интеграция как фактор развития двух регионов и диалога между ними", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Татьяна Валовая отметила, что за последние 8 лет товарооборот ЕАЭС с государствами Африки вырос в 2,7 раза и по итогам 2018 года составил $21,7 млрд, по объемам торговли с ЕАЭС Африканский союз уже сейчас опережает США. "Это хорошо показывает динамику нашего торгово-экономического сотрудничества, - сказала министр ЕЭК. - Свыше 80% экспорта ЕАЭС в страны Африки приходится на пять стран: Алжир, Египет, Марокко, Нигерию и Тунис. При этом страны Африки больше всего торгуют с Россией, хотя есть возможности для выхода на единый рынок всех стран. Нам надо расширять географию".

Татьяна Валовая добавила, что президент России Владимир Путин пригласил ЕЭК участвовать в саммите Россия-Африка, который пройдет в октябре в Сочи, и поддержал намерение подписать меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Африканским союзом.

Послы стран Африки в России отметили заинтересованность в расширении сотрудничества. В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Камеруна в РФ, дуайен Африканского дипломатического корпуса Махамат Паба Салэ заявил, что для стран Африки важно максимально воспользоваться теми возможностями, которые предлагает ЕАЭС. "Те примеры сотрудничества, которые мы уже видим, говорят о том, что нужно формализовать наши отношения, - считает он. - Необходимо создать наиболее подходящую нам модель работы. Нужны соглашения, которые мы будем развивать, чтобы ЕАЭС позволил Африке интегрироваться в общее пространство".

Участники конференции уделили большое внимание развитию бизнес-диалога и перспективным направлениям взаимодействия. Как подчеркнула председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер, несмотря на то, что на долю России приходится 94% товарооборота с Африканским континентом, другие страны ЕАЭС также становятся все более заметными в рамках взаимодействия с Африкой. "Экспорт Беларуси в Африку за последние 8 лет вырос в 1,5 раза, Казахстана - в 2,4 раза, то есть интерес к интеграционному взаимодействию со странами Африки в ЕАЭС растет, - констатировала она. - Со своей стороны африканские государства демонстрируют достаточно стойкий интерес к продукции, которая производится на территории Евразийского экономического союза, к возможности реализации товаров и услуг, а самое главное - к технологиям и человеческому капиталу".

В конференции приняли участие руководители и представители более 35 посольств государств Африки в России, а также представители экспертного и делового сообщества.-0-