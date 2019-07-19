ЕАЭС намерен подписать соглашение по устранению барьеров в торговле с третьими странами

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о порядке и условиях устранения технических барьеров в торговле государств - участников Евразийского экономического союза с третьими странами планируется подписать в ближайшее время. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко на семинаре для глав белорусских дипмиссий, который прошел в Минске в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Виктор Назаренко пояснил, что данным документом будут созданы соответствующие механизмы, в том числе обеспечивающие возможность взаимного признания государствами - членами ЕАЭС и третьей страной результатов оценки соответствия продукции обязательным требованиям. "Это соглашение позволит наладить взаимодействие стран союза с основными торгово-экономическими партнерами", - подчеркнул он.

Министр ЕЭК рассказал также о задачах единой системы технического регулирования, которая создается в ЕАЭС. Первая их них - снять технические барьеры во взаимной торговле, выйти на единые обязательные требования к продукции и на единые процедуры ее допуска на рынок. Вторая - обеспечить защиту рынка от небезопасной продукции. Третья - повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. "В настоящее время основное внимание уделяется безопасности обращаемой на общем рынке ЕАЭС продукции, - отметил он. - Вместе с тем в союзе необходима согласованная политика государств-членов по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции для ее выхода на внешние рынки".

Виктор Назаренко затронул широко обсуждаемую экспертами ЕАЭС тему оценки соответствия продукции обязательным требованиям как одного из основных инструментов защиты интересов промышленности стран союза и гаранта поступления на рынок безопасной продукции. "После утверждения единых разрешительных документов в сфере технического регулирования страны союза столкнулись с серьезными проблемами в сфере оценки соответствия, - констатировал он. - Деятельность недобросовестных органов по оценке соответствия, включая испытательные лаборатории и уполномоченных иностранных изготовителей, привела к формированию серого рынка документов об оценке соответствия, что повлекло поставки значительных объемов импортной продукции с неподтвержденной безопасностью".

ЕЭК вместе с уполномоченными органами стран союза проводит системную работу по наведению порядка в этой сфере, ревизии реестров выданных документов по оценке соответствия, органов по сертификации и испытательных лабораторий. Министр ЕЭК подчеркнул необходимость реформирования механизма оценки соответствия таким образом, чтобы он обеспечивал надежную защиту потребителей в ЕАЭС от небезопасной продукции.

В связи с этим Виктор Назаренко акцентировал внимание на создании эффективного механизма государственного контроля (надзора) за исполнением обязательных требований технических регламентов. "В союзе реализуется пилотный проект ЕАЭС "Система информирования об опасной продукции" на примере шести технических регламентов. В течение двух ближайших лет мы должны выйти на создание современной информационной системы, позволяющей отслеживать небезопасную продукцию и принимать комплексные меры по ее выводу из обращения", - добавил он.-0-