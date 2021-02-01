ЕАЭС намерен создать зоны свободной торговли с Египтом, Индией, Индонезией и Монголией

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз проводит необходимую работу для заключения соглашений о создании зон свободной торговли с Египтом, Индией, Индонезией и Монголией. Об этом сообщил сегодня на брифинге член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем серьезные указания от глав государств по наращиванию активности по формированию торговых соглашений, зон свободной торговли, - сказал Андрей Слепнев. - В частности, планируем в первом полугодии возобновить переговорный процесс, провести раунды по тем трекам, которые у нас есть, с крупнейшей экономикой Африки - Египтом, а также с Индией. Мы проводили консультации, несмотря на COVID-19, на высоком, на министерском уровне. Надеемся, что найденные решения позволят активизировать переговорный процесс. Мы видим высокий интерес партнеров к сотрудничеству с ЕАЭС".

В соответствии с решениями Совета ЕЭК началось исследование перспектив формирования зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. "Идет работа еще по нескольким направлениям, по достижении договоренностей мы это анонсируем, - добавил министр ЕЭК. - Рассчитываем, что в этом случае мы сможем реализовать исторические связи и потенциал географического партнерства в части Монголии и укрепить позиции, расширить возможности для бизнеса в АСЕАН. Сегодня в АСЕАН у нас уже есть соглашение с Вьетнамом, в ближайшее время будут ратифицированы все необходимые процедуры с Сингапуром. И в дополнение еще крупнейшая экономика Индонезии, конечно, создаст необходимую критическую массу для активного выхода наших предприятий в регион АСЕАН, который растет достаточно быстро и, очевидно, будет многообещающим в будущем".

Андрей Слепнев напомнил, что первой торговой сделкой ЕАЭС стало соглашение с Вьетнамом. "Первые два года достаточно активно рост экспорта (из ЕАЭС во Вьетнам. - Прим. БЕЛТА) наблюдался: на 40%, потом еще на 30%, - констатировал он. - В 2019 году был определенный спад, связанный с торговлей пшеницей и другими видами продукции. Но мы видим, что в 2020 году, несмотря на все сложности, рос экспорта во Вьетнам - на 20% с лишним. Рассчитываем, что эта тенденция закрепится".

Министр ЕЭК также затронул статус переговоров по заключению уже полноценной торговой сделки с Ираном. "Безусловно, мы намерены исполнять обязательства, которые зафиксировал союз, подписывая временное соглашение о свободной торговле с Ираном, а это обязательство предусматривало переход переговоров к заключению полноценной сделки в трехлетний срок после вступления в силу временного соглашения, - подчеркнул он. - Решение о переходе к переговорам приняли президенты в прошлом году, сейчас мы готовимся к первым консультациям. Рассчитываем, что и полноценные переговоры мы сможем начать уже в этом году".-0-