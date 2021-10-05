ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз намерен избавиться от зависимости от импорта семян сельскохозяйственных культур и посадочного материала, такая цель предусмотрена стратегией развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК одобрил перечень сельскохозяйственных культур, по которым в странах союза имеется критическая зависимость от импорта семян и посадочного материала, - сказала Ия Малкина. - В перечень включены такие культуры, как сахарная свекла, масличные, зерновые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры и многолетние травы".

Официальный представитель ЕЭК привела такие данные: в 2020 году государства ЕАЭС закупили в третьих странах семян овощных культур более чем на $140 млн, а также посадочного материала плодово-ягодных культур на $64 млн. В настоящее время в страны ЕАЭС импортируется более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника, более трети семян кукурузы и рапса, 17% семян многолетних трав.

"Следующим этапом работы, также отраженным в Стратегии-2025, станет подготовка рекомендаций комиссии по мерам развития селекции и семеноводства и преодоления зависимости от импорта семян и посадочного материала", - добавила Ия Малкина.-0-

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