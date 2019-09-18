ЕАЭС открыт для развития более глубокого взаимовыгодного сотрудничества с Японией - Субботин

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз открыт для дальнейшего развития более глубокого взаимовыгодного сотрудничества с Японией. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на белорусско-японском экономическом форуме, который проходит сегодня в Минске во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Евразийский экономический союз широко открыт для развития дальнейшего более глубокого взаимовыгодного сотрудничества с Японией. В том числе в таких перспективных проектах, как создание транспортно-логистических систем, промышленных кластеров в рамках реализации трансевразийского проекта "Новый шелковый путь", - сказал Александр Субботин.

Он отметил, что вопросы углубления промышленного сотрудничества между ЕАЭС и Японией обсуждались в мае текущего года в Токио. "Мы знаем о заинтересованности наших японских друзей в развитии отношений, и со своей стороны в очередной раз заверяем, что сделаем все, чтобы обеспечить благоприятные условия для инвестиций и реализации текущих совместных проектов", - заверил министр ЕЭК.

Белорусско-японский экономический форум

По словам Александра Субботина, за последние годы сделано многое для улучшения бизнес-климата союза: "Сегодня ЕАЭС, членом которого является Беларусь, - это свободный доступ продукции на рынок с более чем 183-миллионным населением, совокупным ВВП почти в $3 трлн и территорией, занимающей шестую часть суши. Наши страны, обладая развитым промышленным, сельскохозяйственным, интеллектуальным, кадровым потенциалом, сегодня могут свободно обмениваться товарами, услугами, рабочей силой, технологиями. Для промышленных компаний созданы благоприятные условия: от использования уже имеющейся инфраструктуры до льготного налогообложения".

Александр Субботин также отметил, что у участников союза есть четкая программа его развития на ближайшие 10 лет. Реализуются планы по формированию согласованной транспортной, промышленной и агропромышленной политики. "Комиссия работает и осуществляет плотное сотрудничество более чем с 50 государствами и ведущими межгосударственными объединениями мира, - добавил он. - Ввиду этого наши коллеги из Японии могут использовать площадку союза и площадку Беларуси для дальнейшего более широкого распространения своих товаров, услуг, предложений по всему миру. Тем более что японские компании давно уже пришли на территорию союза и прочно здесь обосновались".-0-

Фото Максима Гучека