ЕАЭС переходит от импорта сахара к его экспорту в третьи страны

21 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин обсудил сегодня вопросы развития рынка сахара Евразийского экономического союза с исполнительным директором Международной организации по сахару (МОС) Хосе Ориве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"За последние пять лет в свеклосахарном производстве союза наблюдаются положительные тенденции, - констатировал Александр Субботин. - По итогам 2018 года обеспечен рост производства сахара на 37% к уровню 2014 года. Импорт всех видов сахара сократился в 4,7 раза. При этом импорт белого сахара снизился почти в 2,6 раза. На протяжении последних двух лет ЕАЭС полностью обеспечивает внутреннюю потребность в сахаре за счет производства из собственного сырья. Согласно прогнозу на 2019-2020 годы мы имеем экспортный потенциал порядка 500 тыс. т ежегодно".

Министр ЕЭК предложил вырабатывать совместно с МОС меры по развитию торговли, формировать общие балансы рынка сахара, обмениваться опытом в области новых инновационных технологий производства сахарной свеклы. "Представители двух организаций договорились об обмене статистическими данными стран союза и их отражении в статистических изданиях МОС. Это позволит популяризировать ЕАЭС на мировом рынке сахара и донести до участников рынка достоверные данные", - добавили в ЕЭК.

МОС является единственным межправительственным объединением, которое совершенствует условия работы на мировом рынке сахара. Организация обсуждает, анализирует, проводит специальные исследования в этой сфере. Сейчас ее членами являются 87 стран мира, в том числе два государства ЕАЭС - Беларусь и Россия.-0-