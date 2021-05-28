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28 мая 2021, 12:34

ЕАЭС планирует разработать новые техрегламенты и улучшить существующие

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется разработать более десятка новых технических регламентов и улучшить уже существующие. Об этом сообщил сегодня во время видеомоста член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ЕАЭС формируется цельная система технического регулирования, - сказал Виктор Назаренко. - Общее количество регламентов - 49 документов. Мы утвердили план разработки технических регламентов и внесения в них изменений. То, что касается новых техрегламентов: предусмотрена разработка 11 документов, еще два документа находятся в очень высокой степени готовности. Итого 62 технических регламента - целый комплекс документов, над которыми работало все наше экспертное сообщество и все наши отрасли".

В частности, министр ЕЭК рассказал, что ведется работа над техрегламентом на никотиносодержащую продукцию. Также решено обсуждаемый уже долгое время техрегламент на здания, сооружения, стройматериалы разделить на две части: отдельно принять документ, регулирующий безопасность зданий и сооружения, и отдельно установить требования к строительным материалам и изделиям.

Кроме того, предусмотрено внести 42 изменения в технические регламенты на пищевую продукцию (в том числе отрегулировать вопросы, касающиеся использования пальмового масла), товары для детей и подростков, парфюмерно-косметическую продукцию. "И очень большое количество изменений на продукцию технического назначения. Почему такое большое количество изменений? Во-первых, практика показывает, что нужно кое-что корректировать, уточнять. Второе: мы хотели бы, чтобы наши техрегламенты были высокого научно-технического уровня, чтобы не только производить продукцию для ЕАЭС, но и поставлять ее на внешние рынки. Для этого уровень требований должен быть международным", - подчеркнул Виктор Назаренко.-0-

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