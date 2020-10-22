ЕАЭС подготовлен ко второй волне COVID-19, апокалиптические прогнозы не сбываются - Слепнев

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз оказался гораздо лучше подготовлен ко второй волне COVID-19, высказывавшиеся ранее некоторыми экспертами пессимистические прогнозы, к счастью, не сбываются. Об этом заявил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Слепнева, в ЕАЭС по итогам 2020 года ожидается падение экономики на 3,5%. "Безусловно, пострадали цепочки поставок, есть обеспокоенность по продовольственной безопасности, проблемой стала и физическая разобщенность, - констатировал он. - При этом все-таки надо отметить, что возросшая готовность систем здравоохранения позволила реагировать на вторую волну COVID-19 гораздо более сдержанно, чем ожидалось еще летом. Массовых локдаунов у нас нет. И эти апокалиптические прогнозы по второй волне, к счастью, пока не оправдываются. Надеемся, что так будет и в дальнейшем".

Настораживающей тенденцией министр ЕЭК назвал стремление к замкнутости экономик в мире, которое образовалось еще весной и сохраняется в настоящее время. "А конфликтный потенциал еще и возрастает, - отметил он. - Более того, усиливаются голоса в пользу того, что, мол, давайте осуществим пересборку экономик после COVID-19 на новом технологическом укладе уже в рамках этой самой возникшей замкнутости. Кстати, это обуславливает и тот кризис, в котором находится ВТО".

"Что касается ЕАЭС, должны отметить, что, конечно, мы лучше многих готовы именно по логике самодостаточности, хотя этого и не желаем. Это и в части энергетики, продовольствия, промышленности, базовых технологий", - заявил Андрей Слепнев.

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. В нынешнем году организаторы сократили число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи. В числе спикеров заявлены экс-премьер-министры Италии Романо Проди и Массимо д'Алема, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, министры здравоохранения России и Италии Михаил Мурашко и Роберто Сперанца, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, глава французского концерна "Тоталь" Патрик Пуянне и многие другие.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа - Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторы Евразийского экономического форума в Вероне - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-