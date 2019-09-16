ЕАЭС пока не готов переходить на преференциальный режим торговли с Китаем - министр ЕЭК

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз пока не готов переходить на преференциальный режим торговли с КНР. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр ЕЭК напомнила, что в середине октября вступает в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Однако, подчеркнула она, данный документ не предусматривает снижения таможенных пошлин.

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