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09 июня 2020, 08:31

ЕАЭС согласовал проект действий по профилактике коронавируса

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время встречи руководства санитарно-эпидемиологических органов стран - участниц ЕАЭС был согласован проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"Совет руководителей согласовал проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств - членов Евразийского экономического союза. Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским межправительственным советом", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, будут проводиться мероприятия, направленные на улучшение эпидемиологической обстановки в странах ЕАЭС, а также на профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.

Члены совета планируют обсудить смягчение предпринятых ограничительных мер, среди которых условия для свободного перемещения населения по территории общего экономического пространства.-0-

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