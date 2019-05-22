ЕАЭС установит партнерство с Тихоокеанским альянсом

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект декларации о партнерстве с Тихоокеанским альянсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Тихоокеанский альянс - динамично развивающееся объединение четырех стран: Чили, Колумбии, Мексики и Перу, основанное в 2011 году.
"Институциализация диалога с альянсом создает основу для взаимодействия между двумя интеграционными объединениями по изучению взаимовыгодных направлений сотрудничества, в том числе возможностей роста экспорта стран Евразийского экономического союза в Латинскую Америку, обмена опытом в сфере региональной экономической интеграции, упрощения процедур торговли, снижения технических барьеров в торговле, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, документ позволит подключить к диалогу Мексику и Колумбию, с правительствами которых ЕЭК пока не имеет системного сотрудничества в отличие от Чили и Перу, с кем подписаны двусторонние меморандумы о взаимопонимании".
Товарооборот стран ЕАЭС и Тихоокеанского альянса имеет устойчивую положительную динамику. "Несмотря на общий спад в торговле союза с третьими странами в 2014-2017 годах, объемы торговли с государствами альянса с 2010 года выросли в 2,8 раза, что говорит о высоком потенциале взаимодействия", - подчеркнули в пресс-службе.-0-
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