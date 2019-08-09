ЕАЭС в 2020 году может начать полностью обеспечивать себя свининой и мясом птицы - Субботин

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз в 2020 году может достичь полного самообеспечения по свинине и мясу птицы. Об этом заявил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин на заседании Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании межправсовета согласованы совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по сельхозпродукции, продовольствию и отдельным видам сырья для легкой промышленности на 2019-2020 годы.

"За счет собственного производства ЕАЭС полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, курином яйце, баранине. В прогнозируемом периоде союз может достичь полного самообеспечения по свинине и мясу птицы", - отметил Александр Субботин.

Одновременно будет идти работа по другим направлениям, где пока союз не полностью себя обеспечивает сам: по фруктам потребность будет закрываться на уровне 43%, по говядине этот показатель составит 90%, по овощам - 95%, по картофелю - 96%, по молоку - 98%. "Мы сразу обозначаем реперные точки, где нужно уделить больше внимания, чтобы эти направления ускоренно развивались", - добавил он.

Ожидается, что прогнозы развития АПК и балансы производства будут одним из механизмов, который поможет предотвращать барьеры и снимать их при перемещении продовольствия через границы. "Мы смотрим, где перепроизводство, куда его можно перенаправить, где лучше создать новое производство", - пояснил министр. Например, в Беларуси есть избыток молока, он может быть перераспределен на регионы, где есть дефицит.

По его словам, совместные прогнозы развития АПК и балансы спроса и предложения станут основой для более эффективного планирования производства и торговли. В том числе одна из целей - уйти от импорта в ЕАЭС, а также больше внимания уделять совместному выходу государств - членов союза на рынки третьих стран.

Александр Субботин обратил внимание, что в рассматриваемом документе объемы торговли между странами союза сбалансированы на основе принципа приоритета взаимной торговли над внешней. Согласно прогнозу в 2020 году в ЕАЭС стоимостные объемы производства сельхозпродукции в долларах США увеличатся на 3,7% (к базовому уровню 2017 года), взаимная торговля - на 24%, экспорт в третьи страны - на 19%, также незначительно увеличится импорт - на 3,2%. В результате отрицательное сальдо внешней торговли уменьшится с $9 млрд до $5,9 млрд.

В 2020 году прогнозируется рост экспорта свинины - в 3,6 раза до 220 тыс. т, мяса птицы - в 2,7 раза до 330 тыс. т, яиц - в 1,6 раза до 1,5 млрд штук, овощей - в 1,6 раза до 710 тыс. т, молочной продукции - на 19% до 640 тыс. т, масел растительных - на 12% до 3,3 млн т.

Ожидается сокращение импорта молочной продукции и свинины - в 2,3 раза до 1,4 млн т и 130 тыс. т соответственно, мяса птицы - на 16% до 230 тыс. т, овощей - на 19,5% до 2,5 млн т, сахара белого - почти в 5 раз до 23 тыс. т.

Балансы спроса и предложения включают сельхозпродукцию и продовольствие - зерно, мясо и мясопродукты (говядину, свинину, баранину, мясо птицы), молоко и молокопродукты, картофель и продукты его переработки, яйца и яйцепродукты, овоще-бахчевые культуры и продукты их переработки, фрукты и ягоды, а также продукты их переработки, сахар, масла растительные; сырье для легкой промышленности - льноволокно, кожевенное сырье, хлопковолокно, шерсть.-0-