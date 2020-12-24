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24 декабря 2020, 12:00

ЕАЭС выстоял в условиях пандемии - Малкина

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союза выстоял в условиях пандемии, заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сегодня во время видеобрифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, Евразийский экономический союз выстоял в условиях пандемии 2020 года. Принимались меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, освобождались от ввозной таможенной пошлины товары для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса", - отметила Ия Малкина. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, диагностических реагентах.

Были поддержаны отрасли промышленности, которые испытывали трудности в связи со сложной экономической обстановкой, принимались решения о снижении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов кожевенно-обувного сырья, фотопластинок и др.

Государства - члены союза совместно боролись с распространением COVID-19. Распоряжением Евразийского межправсовета был утвержден комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Страны обменивались информацией об эпидситуации и антикоронавирусных мероприятиях, проводились совместные научные исследования для разработки вакцин и диагностических тест-систем, обучение и повышение квалификации медицинских специалистов. Был разработан согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. В рамках этой работы созданы зеленые коридоры для обеспечения международных перевозок грузов.

Что касается поддержки бизнеса во время пандемии, то в настоящее время блок министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна вместе с торгово-промышленными палатами стран, Евразийским банком развития прорабатывает механизмы поддержки промышленности. Рассматриваются такие варианты, как софинансирование затрат по участию в выставках, совместно произведенной продукции в третьих странах, а также льготное финансирование инвестиционных проектов с участием предприятий союза, в том числе на территории третьих стран.-0-

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