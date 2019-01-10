ЕБРР готов финансировать в Беларуси проекты поставщиков для IKEA

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития готов финансировать в Беларуси проекты поставщиков для IKEA с учетом планов этой компании размещать новые производства в республике, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Пивоварского, речь идет о самых разных поставщиках, но в основном это мебельный сектор. Интерес такой глобальной компании к белорусскому рынку во многом может помочь развитию частного бизнеса.

Сейчас в IKEA Беларусь рекламируется как направление для инвестиций и размещения производств. В Скандинавии это стало обходиться дорого, поэтому республика среди поставщиков продвигается как "направление будущего".

Представители ЕБРР уточнили, что банк готов финансировать любые проекты, которые будут реализованы в Беларуси в плане работы с IKEA. ЕБРР может оказывать и консультационную поддержку. Для белорусских компаний сотрудничество с IKEA будет обеспечивать гарантированный сбыт, а также поможет в наращивании различных компетенций, в том числе для работы на международных рынках. Средний возраст сотрудничества IKEA с компанией - порядка 11 лет, что помогает компаниям расти с точки зрения экономики, продаж, выхода на новые рынки.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В целом с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-