ЕБРР готов оказывать поддержку Беларуси в реализации проектов в транспортной сфере

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов оказывать поддержку Беларуси в реализации интересных проектов в транспортной сфере. Об этом заявил глава представительства банка в Беларуси Александр Пивоварский на пленарном заседании по актуальным направлениям развития транспортно-логистических систем во время Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава представительства отметил, что банку очень комфортно работать с Беларусью, у которой накоплен положительный опыт сотрудничества с международными организациями. К тому же Беларусь - страна с довольно низким для региона уровнем коррупции. "Поэтому для международных организаций, таких как мы, это очень хороший рынок для сотрудничества, - сказал Александр Пивоварский. - Если у вас есть какие-то интересные идеи в транспортной сфере - обращайтесь, мы всегда готовы вас поддержать".

С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро более чем в 100 проектов в различных отраслях экономики страны. Причем значительная часть этих инвестиций была вложена меньше чем за десять лет. "За один год мы делаем в районе 10 млрд операций, и в прошлом году Беларусь, превысив все наши ожидания, достигла 360 млн евро инвестиций от ЕБРР, попав таким образом в десятку самых активных стран операций в 2018 году", - отметил глава представительства.

На сегодня портфель банка в Беларуси составляет около 800 млн евро, четверть из которых составляют инвестиции в муниципальную и дорожную инфраструктуру. К числу наиболее интересных проектов в области дорожной и транспортной инфраструктуры Александр Пивоварский отнес проект инвестиций в предприятие ЗАО "Штадлер-Минск" (инвестиции в 2013-2016 годах составили около 30 млн евро), а также завершение реконструкции второй кольцевой автодороги Р80 (более 40 млн евро инвестиций).

Интерес представляет и проект реконструкции трассы М10 на основе государственно-частного партнерства. Уже завершена первая стадия его реализации - поданы заявки на предквалификацию. "В этом году планируем подписать еще один крупный проект по модернизации целой группы мостов по всей стране и по частичному финансированию модернизации дороги М3 между Минском и Витебском. Для ЕБРР это будет самый большой проект в инфраструктуре за все годы работы в Беларуси (около 240 млн евро)", - рассказал Александр Пивоварский.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси.-0-