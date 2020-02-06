ЕБРР к концу года займется разработкой новой страновой стратегии для Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития к концу 2020 года займется разработкой новой страновой стратегии для Беларуси на пятилетний период, сообщил сегодня журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повестка на этот год у нас достаточно интенсивная. К концу года планируем перейти к разработке новой страновой стратегии для Беларуси. Скорее всего, будем ждать завершения президентской избирательной кампании и после проведения Совета по иностранным инвестициям перейдем к подготовке стратегии с Беларусью на пятилетнюю перспективу. Она затронет период с 2021 по 2025 год, где будут содержаться основные направления работы по политике реформирования и нашим инвестициям", - сообщил Сума Чакрабарти.

По его словам, данная страновая стратегия будет отражать прежде всего приоритеты, озвученные правительством, но также там найдут отражение ряд вопросов, в которых заинтересован ЕБРР, - работа с государственным банками и предприятиями, по инфраструктурным проектам как на национальном, так и муниципальном уровне.

"На национальном уровне - это проекты по дорогам, возможно, железным дорогам. На муниципальном - работа с водоканалами, очистными сооружениями, проекты по повышению энергоэффективности жилых зданий", - пояснил президент ЕБРР.

Сума Чакрабарти выразил уверенность, что в новой стратегии будет 1-2 абсолютно новых направления, по которым ЕБРР в Беларуси не работал до сих пор. "Президент неоднократно говорил о важности развития зеленой экономики в Беларуси, и мы уже работаем над этим направлением. Думаю, через год будет более понятно, как будем планировать развивать электрический транспорт в стране. Также я обсуждал с Президентом Беларуси и премьер-министром возможность реализации проектов в сфере здравоохранения. У нас есть похожий опыт работы в Турции, где строятся клиники на принципах государственно-частного партнерства", - уточнил Сума Чакрабарти.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.-0-