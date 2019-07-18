ЕБРР может помочь с разработкой стратегии развития "Белресурсов"

18 июля, Браславский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белресурсы", возможно, станет следующей организацией Государственного комитета по имуществу, которой Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) окажет консультативную помощь при разработке стратегии развития акционерного общества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

"Работу в данном направлении проводим. Потому что сейчас в сжатые сроки надо будет разработать стратегию развития всего холдинга. И ЕБРР рассматривает вопрос о возможности оказания консультационной поддержки при подготовке проекта, - сказал Андрей Гаев. - Ценно для нас то, что ЕБРР привлекает компании, которые имеют опыт такой работы в Европе, и увязывает его с нашими реалиями".

Банк оказывает консультативную помощь в развитии системы управления госпредприятиями, в том числе организациями Госкомимущества, согласно заключенному в 2017 году меморандуму с правительством Беларуси. Важный элемент этой работы - внедрение корпоративного управления, которое представляет собой отлаженный механизм взаимодействия между акционерами, исполнительными и контролирующими органами, другими заинтересованными в работе акционерного общества.

По словам Андрея Гаева, у Беларуси уже имеется один успешный опыт сотрудничества с ЕБРР в применении комбинированного подхода при составлении стратегии - для ОАО "Белавтодор". Одна зарубежная компания занималась для него разработкой стратегии развития, а другая увязывала эти процессы с организацией управления холдинговыми структурами в целом.

"И в отношении "Белавтодора", и "Белресурсов" можно сказать, что реализуется пилотный проект по организации управления активами независимо от отраслевой принадлежности", - пояснил глава Госкомимущества. По его словам, на основе пилотного проекта будет сформирован прообраз "государственной корпорации, где бы на профессиональной основе осуществлялось управление принадлежащими государству пакетами акций разнонаправленных структур".

"В наших реалиях чисто зарубежный опыт неприменим: где-то создаются фонды управления активами, где-то чисто отраслевой подход, где-то смешанный. А у нас отраслевая модель управления. Глобальная цель проекта - обеспечить максимальный доход", - заключил Андрей Гаев.

Холдинг "Белресурсы" зарегистрирован в реестре холдингов в январе 2014 года. Государственное торгово-производственное объединение "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" в 2016 году была передана в подчинение Госкомимуществу. А с 1 июля этого года она преобразована в открытое акционерное общество. Сегодня в составе холдинга "Белресурсы" 15 открытых акционерных обществ и одно республиканское унитарное предприятие "Белспецконтракт". Управляющая компания участвует в разработке и реализации госпрограмм развития и совершенствования оптовой торговли, создании оптовых рынков, товаропроводящей сети за рубежом, а также в организации реализации на возмездной основе высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Беларуси. Осуществляет функции организатора процедур госзакупок товаров по перечню, определяемому Советом Министров, координацию оборота (импорта, оптовой торговли) товаров.-0-