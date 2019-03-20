ЕБРР может помочь в подготовке к приватизации "Витебскдрева"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси готовится подписать с Европейским банком реконструкции и развития меморандум по предприватизационной подготовке ОАО "Витебскдрев". Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич на форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Жишкевич уточнил, что в меморандуме не будут оговариваться какие-то конкретные параметры по срокам приватизации или сумме сделки. "Это начальная стадия, при которой ЕБРР начинает изучение состояние предприятия, чтобы понять его потенциал, в том числе привлекательность для инвесторов, - пояснил он. - Мы воспринимаем это в том числе как консалтинг, вовлечение экспертов позволит нам лучше понимать этот рынок, привлекательность в плане инвестиций".

По словам председателя правления Банка развития, подготовка меморандума на продвинутой стадии, сейчас идет внутриведомственное согласование. "Это госсобственность, принятие решений такого рода требует согласования через Совет Министров. Думаю, это буквально месяц, не больше", - отметил Андрей Жишкевич.

ОАО "Витебскдрев" ведет свою историю с 1927 года, это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Беларуси. Основные виды деятельности - лесозаготовка и производство продукции деревообработки из собственного и привозного сырья и материалов. С 2016 года является одним из девяти предприятий холдинга деревообрабатывающей промышленности, которые переданы в управление Банку развития.-0-