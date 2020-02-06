ЕБРР надеется завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка в течение нескольких недель

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития надеется завершить переговоры по приватизации Белинвестбанка в течение нескольких недель, сообщил сегодня журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в течение нескольких лет ведем переговоры по инвестициям в капитал Белинвестбанка и уже подошли вплотную к согласованию доли наших инвестиций. Мы уже вступили в итоговую фазу переговоров с правительством по этой сделке. Стадия подготовки такова, что мы надеемся реально завершить переговоры уже в течение следующих нескольких недель", - сказал Сума Чакрабарти.

По его мнению, если ЕБРР удастся успешно войти в капитал Белинвестбанка, это в конечном счете должно сказаться на привлечении стратегического инвестора как в этот банк, так и в целом в банковский сектор Беларуси и на госпредприятия. Сума Чакрабарти полагает, что эта пилотная сделка по приватизации будет примером для всех последующих.

Что касается сделок по госпредприятиям, то ЕБРР участвует в проектах по подготовке к приватизации "Криницы" и "Витебскдрева". "Речь идет о коммерциализации этих предприятий, конечная цель - привлечь стратегического инвестора. Мы договорились с Президентом Беларуси, что по этим сделкам мы работаем в индивидуальном порядке", - добавил Сума Чакрабарти.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси в 2015 году подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации ОАО "Белинвестбанк". Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 февраля заявил, что белорусская сторона заинтересована в выработке наиболее оптимальных условий сделки по приватизации Белинвестбанка, которые бы удовлетворили участников.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.-0-