ЕБРР намерен наращивать объемы операций в Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития намерен наращивать объемы операций в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Белорусская делегация во время участия в ежегодных весенних заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне встретилась с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой отметил рекордные объемы операций ЕБРР в Беларуси в 2018 году: они составили 360 млн евро и увеличились более чем в два раза по сравнению с 2017-м. Алан Пию подтвердил намерение банка и далее наращивать в Беларуси объемы операций, при этом обратив особое внимание на важность продолжения работы по предприватизацинной поддержке ОАО "Белинвестбанк" и ОАО "Банк Дабрабыт", а также ряду предприятий реального сектора.

Также участники обсудили подготовку новых инвестиционных инфраструктурных проектов. Совместно с ЕБРР планируется реализация масштабного проекта по реконструкции автомобильной дороги М3, ряда мостов. Общая сумма инвестиций банка по планируемому к заключению в этом году кредитному соглашению может составить около 240 млн евро. Кроме того, ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проекта в области тепловой реабилитации жилого сектора в Беларуси, продолжении работы в секторе водоснабжения и водоотведения.

Стороны условились продолжить диалог во время ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в Сараево 7-9 мая.-0-