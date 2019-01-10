ЕБРР не исключает вхождения в состав акционеров "Криницы" вместе со стратегическим инвестором

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития не исключает возможности своего вхождения в состав акционеров ОАО "Криница" вместе со стратегическим инвестором, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

ЕБРР в прошлом году подписал с правительством меморандум о взаимопонимании касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница" в 2018-2020 годах (в том числе предусмотрена помощь в размере 60 тыс. евро на оплату услуг консультантов). Работа по проекту идет, в ноябре уже был первый визит группы консультантов.

Как уточнил Александр Пивоварский, есть договоренность, что решение о приватизации ОАО "Криница" должно быть принято не позже 2020 года. Но в некоторых случаях это происходит и раньше - старт активной работы Европейского банка реконструкции и развития с компаниями, как правило, привлекает внимание инвесторов.

"Если инвестор входит в капитал, иногда и ЕБРР входит на какое-то время - чтобы стабилизировать процессы, помочь инвестору обосноваться", - пояснил он. Например, банк может войти в акционерный капитал предприятия на 5 лет с последующей продажей своего пакета акций стратегическому инвестору.

Отвечая на вопросы о возможной покупке ирландским концерном CRH ОАО "Красносельскстройматериалы", глава представительства ЕБРР отметил, что процесс переговоров еще идет, белорусское правительство рассматривает предложение.-0-