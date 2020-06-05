ЕБРР: ОАО "Белинвестбанк" – самый активный банк-эмитент в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития объявил победителей престижной ежегодной премии по Программе содействия развитию торговли. ОАО "Белинвестбанк" получил награду как самый активный банк-эмитент в Беларуси. Данной наградой ЕБРР выделяет особые достижения банка в финансировании международной торговли, а также высоко оценивает активность и качество предоставляемых банком услуг в области торгового финансирования.

Белинвестбанк на протяжении многих лет удерживает пальму первенства на белорусском рынке в области торгового финансирования, предоставляя максимальный перечень возможностей своим клиентам.

"Мы уделяем особое внимание торговому финансированию, так как оно вносит значительный вклад в рост экономической активности бизнеса. Развитие данного направления крайне важно для делового сообщества страны, особенно в это непростое время. Инструменты trade finance предоставляют эффективные решения для поддержки внешнеэкономической деятельности наших компаний, – отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – 2019 год для нас стал успешным и ознаменовался реализацией ряда крупных проектов. В частности, благодаря партнерству Белинвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития впервые карьерные самосвалы ОАО "БЕЛАЗ" были поставлены на индийский рынок. Банк организовал сложноструктурированную сделку по выпуску гарантий индийским банком Axis Bank, покрытых резервным обязательством ЕБРР. Данная сделка стала началом большого проекта. В 2020 году он будет продолжен и планируется реализация еще двух больших гарантий. Перспективы развития внешнеторгового финансирования также затронут еще несколько особо популярных тем, которые касаются IT и технологии блокчейн. Мы гордимся быть в числе партнеров Европейского банка реконструкции и развития и тем, что наша работа в сфере торгового финансирования высоко оценена".

В 30 номинациях премии TFP 2020 года представлены кредитно-финансовые учреждения из 27 стран мира. Она вручается тем успешным банкам-эмитентам и подтверждающим банкам, которые наиболее активно предоставляли финансирование ЕБРР в течение прошлого года. В объявлении о вручении премии TFP Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР по финансовым институтам, заявил: "Финансирование торговли является ключом к ускорению экономического развития и роста во всех регионах присутствия ЕБРР. Наши банки-партнеры помогают добиться этого, предоставляя финансовые средства и поддержку, которые позволяют компаниям выявлять, исследовать и завоевывать новые рынки. Благодаря нашим ежегодным наградам TFP мы с гордостью отмечаем достижения банков-партнеров в 27 странах, которые оказывают реальное влияние и творчески используют финансовые продукты ЕБРР для поддержки международной торговли".

Церемония награждения победителей премии TFP была запланирована на ежегодной встрече и бизнес-форуме ЕБРР в Лондоне в мае 2020 года, но была отменена из-за пандемии COVID-19.

ОАО "Белинвестбанк" – один из системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Развитие международного сотрудничества всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди его партнеров – более 90 финансовых институтов по всему миру. Со многими из них он сотрудничает около 30 лет. Благодаря такому сотрудничеству банк имеет возможность предоставлять своим клиентам полный спектр услуг в области торгового финансирования. Получить дополнительную информацию о реализации проектов с использованием данных инструментов можно по телефонам: +375 17 239-01-48 и +375 17 239-55-16. Больше информации о финансировании международной торговли вы найдете здесь.

Программа ЕБРР содействия развитию торговли (TFP) – запущена в 1999 году и направлена на содействие внешней торговле между странами, в которые инвестирует ЕБРР. В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам и краткосрочные кредиты отдельным банкам и факторинговым компаниям для последующего кредитования местных экспортеры, импортеров и дистрибьюторов. TFP включает в себя более 120 банков-эмитентов в 30 странах с лимитами, превышающими в общей сложности 5 млрд евро, и более 800 подтверждающих банков по всему миру.

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