ЕБРР отмечает сближение позиций с правительством Беларуси по приватизации Белинвестбанка

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития отмечает некоторое сближение позиций с правительством Беларуси касательно сделки по приватизации Белинвестбанка, сообщил сегодня журналистам первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале следующего года от ЕБРР в Беларусь прибудет команда экспертов именно по банковскому капиталу. Дальнейшие выводы о том, как выстраивать диалог с правительством и Белинвестбанком, мы будем делать на основании информации, которую получим от этих экспертов. Максимум из того, что можно сказать, - что отмечено некоторое сближение позиций сторон и переговоры продолжаются", - отметил Юрген Ригтеринк.

ЕБРР готов оказать помощь белорусскому правительству по приватизации конкретных предприятий, и речь идет не только о Белинвестбанке. Однако, что касается Белинвестбанка, то переговорный процесс находится пока на начальном этапе, считают в ЕБРР.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси в 2015 году подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации ОАО "Белинвестбанк". По информации Госкомимущества, расчетная стоимость пакета акций Белинвестбанка составляет Br549 млн. В правительстве Беларуси ранее заявляли, что заинтересованы в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку.-0-