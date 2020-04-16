ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития оценивает объем инвестиций в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

"В сотрудничестве ЕБРР и Беларуси 2019 год был очень успешным, в этом году ЕБРР оценивает суммарный объем финансирования в районе $400 млн. Это поддержка государственных и частных компаний, а также инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе.

При этом в банке не исключили, что суммарный объем финансирования может быть скорректирован с учетом потребностей конкретных клиентов. Финансирование получат компании, с которыми у Европейского банка реконструкции и развития уже есть проекты разной степени готовности.

Что касается расширения круга клиентов ЕБРР в Беларуси за счет госпредприятий, то для этого им необходимо будет пройти все установленные процедуры - финансовый анализ, оценку рисков и т.д.

В пресс-службе напомнили, что в марте был одобрен пакет солидарной помощи ЕБРР в размере 1 млрд евро для 38 стран. Данная мера была принята для помощи компаниям - клиентам банка в условиях пандемии коронавируса. "Мы увидели большой спрос на ресурсы и ожидаем, что в ближайшее время акционеры одобрят новый пакет помощи, более значительный. Он будет предназначаться для всех наших клиентов во всех странах", - пояснили в ЕБРР. Программа помощи предназначена для нынешних клиентов банка. Финансирование может направлено на повышение банковской ликвидности, пополнение оборотных средств, реструктуризацию краткосрочной задолженности.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.-0-