ЕБРР покупает долю в агрохолдинге "Серволюкс"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития покупает долю в белорусском агрохолдинге "Серволюкс", сообщили БЕЛТА в банке.

"ЕБРР вложит 10 млн евро в приобретение миноритарного пакета акций "Серволюкс" - частного вертикально интегрированного белорусского агрохолдинга, работающего в нескольких секторах, включая производство мяса птицы, мясных и молочных продуктов, корма для скота, а также розничную торговлю продуктами питания", - говорится в сообщении ЕБРР.

Эти средства будут направлены на строительство нового цеха переработки мяса в Смолевичах общей производственной мощностью 70 т мяса в сутки. Предприятие также построит тригенерационную установку мощностью 6,58 МВт, которая будет снабжать цех переработки электроэнергией и теплом и сократит ежегодные выбросы CO2 на 6 200 т.

ЕБРР - международный банк, способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в проекты в различных секторах экономики страны.-0-