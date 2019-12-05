ЕБРР предоставил Банку Дабрабыт Br11 млн для кредитования малого и среднего бизнеса

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития предоставил Банку Дабрабыт кредитную линию в размере Br11 млн для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.
Кредит в размере Br11 млн будет выдан находящемуся в государственной собственности Банку Дабрабыт на развитие его операций по кредитованию малого и среднего бизнеса. Кредиты в местной валюте позволят отечественному малому и среднему бизнесу избежать валютных рисков и предполагают более длительные сроки погашения по сравнению с другими кредитами, имеющимися на рынке.
Кредитное соглашение подписано в Минске в ходе визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, давшего высокую оценку "прекрасному как в количественном, так и в качественном отношении сотрудничеству белорусского бизнеса с ЕБРР".
ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-