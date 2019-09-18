ЕБРР предоставит "Райффайзен-Лизинг" кредит на 15 млн евро для поддержки МСП

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕБРР предоставит СООО "Райффайзен-Лизинг" пятилетний кредит в размере 15 млн евро для поддержки лизинговых операций с предприятиями малого и среднего бизнеса и усиления развития частного сектора, сообщили БЕЛТА в банке.

Кредит расширит доступ компаний частного сектора Беларуси к финансированию и откроет больше возможностей для их роста. "Сумма, предоставляемая ЕБРР крупнейшей в стране частной лизинговой компании, будет способствовать проведению лизинговых операций с белорусскими малыми и средними предприятиями и развитию внутреннего рынка лизинга", - добавили в ЕБРР.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, вклад МСП в ВВП Беларуси составляет почти 24%. На предприятиях малого и среднего бизнеса занято более 30% трудовых ресурсов страны. Таким образом, эти предприятия играют очень важную роль в национальной экономике и нуждаются в стабильных и доступных источниках финансирования для своего роста и процветания.

Этот кредит является третьим по счету проектом ЕБРР и "Райффайзен-Лизинг" с 2017 года.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-