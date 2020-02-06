ЕБРР рассчитывает увидеть Беларусь в топ-5 партнеров по всему миру

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 его партнеров по всему миру. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С тех самых пор, как мы впервые встретились в 2015 году, банк много вкладывал в развитие инфраструктуры и различных стратегий здесь в стране. Я ухожу со спокойным сердцем, потому что нам действительно удалось сделать многое. Только за последние три года мы инвестировали около миллиарда евро, и это вывело Беларусь на девятое место среди стран, с которыми банк сотрудничает. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и на то, что Беларусь войдет в пятерку лидирующих государств по этому показателю в следующие несколько лет", - сказал Сума Чакрабарти.

Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти

По его словам, за последнее время имидж Беларуси в мире изменяется к лучшему. "Он становится все более позитивным в глазах наших акционеров. И не в последнюю очередь благодаря работе, которую банк проводит здесь, - отметил Сума Чакрабарти. - Во много здесь заслуга и руководства страны, и того, что Беларусь налаживает отношения с Европейским союзом. Очень большую роль сыграли визит Президента Беларуси в Австрию и налаживание сотрудничества, работа с Соединенными Штатами Америки".

Сума Чакрабарти вступил в должность президента ЕБРР в 2012 году, в 2016-м был переизбран на этот пост еще на четыре года. Поскольку он не планирует переизбираться еще раз, в июле 2020 года срок его полномочий истекает.

В марте 2020 года также завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского, который работал в этой должности с 2016 года. Уже известно, что пост займет Марина Петров. До назначения она была заместителем главы представительства ЕБРР в Украине.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года, ей принадлежат 6002 акции (0,2% от общего числа). Объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР с 1992 по 2019 год, составил порядка 2,9 млрд евро.

В 2019-м годовой объем инвестиций банка в Беларусь достиг беспрецедентного уровня, превысив рекорд 2018 года в 360 млн евро, и составил 390 млн евро. Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Общее количество годовых инвестиций ЕБРР в прошлом году также достигло рекордных показателей за всю историю банка - 10,1 млрд евро, которые были вложены в 452 проекта (в 2018-м - 9,5 млрд евро).-0-

Чакрабарти: мы продолжим помогать Беларуси в привлечении новых инвесторов "Белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. Мы будем работать, чтобы помочь Беларуси привлечь новых инвесторов и развиваться дальше", - сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти.