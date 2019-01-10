ЕБРР рассчитывает выкупить долю государства в Приорбанке в I квартале

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает выкупить долю государства в Приорбанке в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вскоре у нас состоится заседание совета директоров ЕБРР по этому вопросу. Я надеюсь, что завершим сделку к концу первого квартала", - сказал Александр Пивоварский.

Для Европейского банка реконструкции и развития это будет портфельной инвестицией. Не исключено, что в обозримом будущем этот пакет у него может выкупить и основной акционер - Raiffeisen. Однако пока возможные сроки этого не обсуждались.

Сейчас Raiffeisen CIS Region Holding GmbH принадлежит 87,74% в уставном фонде Приорбанка, Госкомимуществу - 4,61%, ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - 1,28%, остальная часть приходится на долю прочих юрлиц и физлиц.-0-