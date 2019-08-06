ЕБРР рассмотрит выделение Беларуси 60 млн евро для модернизации объектов водоснабжения

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития рассмотрит 2 октября выделение Беларуси 60 млн евро на финансирование предприятий коммунального водоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕБРР.

Данный проект является развитием существующего механизма финансирования водохозяйственного сектора Беларуси, предназначенного для инвестиций в водоснабжение и водоотведение. "Субпроектные кредиты банка в рамках расширенной части механизма финансирования будут способствовать критически важным улучшениям в управлении водопроводно-канализационным хозяйством в городах - участниках программы, включая модернизацию объектов водоснабжения/очистки сточных вод, ремонт сетей, модернизацию насосных станций и закупку оборудования для технического обслуживания", - говорится в материалах ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси.-0-