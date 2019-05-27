ЕБРР разработает меры по повышению инвестпривлекательности "Витебскдрева"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития разработает меры по повышению инвестиционной привлекательности "Витебскдрева". Это будет предусмотрено меморандумом касательно предприватизационного содействия для "Витебскдрева", который подпишет Банк развития с Европейским банком реконструкции и развития, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банк развития.

Меморандум предполагает, что в ходе предприватизационного содействия будет разработан детальный план работ. Он нужен для реализации проекта с привлечением независимых международных экспертов по программе ЕБРР "Консультации для малого бизнеса" для передачи "Витебскдреву" отраслевого управленческого опыта.

ОАО "Витебскдрев" - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Беларуси. Основные виды деятельности - лесозаготовка и производство продукции деревообработки из собственного и привозного сырья и материалов. С 2016 года является одним из девяти предприятий холдинга деревообрабатывающей промышленности BORWOOD, которые переданы в управление Банку развития. Управляющей компанией холдинга является дочернее предприятие Банка развития - "БР-Консалт".-0-