ЕБРР удовлетворен динамичным развитием отношений с Беларусью - Ригтеринк

11 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития удовлетворен динамичным развитием отношений с Беларусью, заявил сегодня журналистам первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк после встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом в штаб-квартире банка в Лондоне, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сейчас прошли очень плодотворные переговоры с премьер-министром, в частности, мы обсуждали такие вопросы, как приватизация, улучшение состояния инфраструктуры и работу по многим другим направлениям", - отметил Юрген Ригтеринк.

После встречи подписаны меморандумы по сотрудничеству для создания Совета по иностранным инвестициям Беларуси, а также по предприватизационному содействию для ОАО "Витебскдрев“. Кроме того, ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы чистой воды в Витебской области.

"Подписанные документы объединяют прекрасные взаимоотношения, которые сложились с правительством Беларуси и с белорусским народом. Это не пустые слова - можно посмотреть на наш оборот с Беларусью, который четыре года назад составлял 50 млн евро, а в прошлом году - 360 млн евро. Наше партнерство развивается очень динамично", - считает первый вице-президент ЕБРР.

По его словам, банк надеется перевыполнить прошлогодний показатель по инвестициям в 2019-м и последующие годы. "У нас крепкий задел проектов. Надеюсь, что в этом году мы выйдем как минимум на 350 млн в различного рода инвестиционных проектах и проектах по подготовке предприятий к приватизации", - сказал Юрген Ригтеринк.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-