ЕБРР в 2018 году вложил в экономику Беларуси 360 млн евро

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития в 2018 году профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро. Это лучший результат за все время работы банка в стране, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительным расчетам, Беларусь по итогам года войдет в топ-10 самых активных стран из 38, где проводились операции банка. "Прошлый год был самым успешным за всю историю работы банка в Беларуси", - отметил Александр Пивоварский.

Среди ключевых перспективных проектов банка в Беларуси Александр Пивоварский назвал пилотный проект по модернизации жилых домов для повышения их энергоэффективности. Вместе с правительством банк рассчитывает новые подходы по корпоративному управлению в госсекторе.

В 2018 году около 2/3 всего объема операций пришлось на частный сектор, остальное - на госсектор. Этой пропорции банк намерен придерживаться и в пятилетней перспективе, развитие частного сектора останется для банка приоритетом, пояснил глава представительства ЕБРР в Беларуси.

В частности, в 2018 году был выделен крупнейший муниципальный кредит размером 84 млн евро "Минскводоканалу", 5 млн евро - для компании по управлению твердыми отходами в Пуховичском и Червенском районах Минской области, а также 42 млн евро - на завершение реконструкции МКАД-2.

В частном секторе были подписаны кредитные соглашения с целым рядом зарубежных и отечественных компаний: на 50 млн евро с производителем ДСП и мебели ИООО "ВМГ Индустри", на 20 млн евро с производителем мебели ИООО "Мебелаин", на 20 млн евро с ООО "Евроторг". В 2018 году ЕБРР стал акционером агрохолдинга "Серволюкс", а также предоставил кредит на 5 млн евро фармацевтическому холдингу "Аптека групп".

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