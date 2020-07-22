22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в I полугодии увеличил инвестиции в экономику Беларуси более чем в два раза до 160 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси достигла 160 млн евро в первой половине 2020 года по сравнению с 67 млн евро в соответствующем периоде 2019-го, что демонстрирует оперативную реакцию ЕБРР на потребности развивающихся экономик, преодолевающих последствия коронавируса", - отметили в банке.

В целом по итогам I полугодия объемы финансирования ЕБРР составили свыше 5 млрд евро по сравнению с 3,7 млрд евро в аналогичном периоде 2019 года, предыдущее рекордное I полугодие было в 2016-м - 3,9 млрд евро. Инвестиции ЕБРР направлены на содействие устойчивому и инклюзивному развитию частного сектора в 38 странах с развивающейся экономикой.

По оценке банка, пандемия COVID-19 вызвала губительные последствия в регионах операций ЕБРР, и в своих последних прогнозах за май банк предупреждает, что в экономике возникла "беспрецедентная неопределенность".

В марте ЕБРР представил "пакет солидарности" - ряд мер для поддержки клиентов на фоне пандемии. Одна из ключевых его составляющих - рамочный механизм по предоставлению клиентам ЕБРР ликвидности и оборотных средств. Только в июне сумма кредитования по новому механизму составила более 1 млрд евро. Как заявил ЕБРР в апреле, банк направит всю свою деятельность на борьбу с пандемией СOVID-19 и по итогам 2021 года планирует инвестировать для этого порядка 21 млрд евро.-0-