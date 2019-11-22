ЕБРР выделяет почти 27 млн евро для улучшения качества воды в Беларуси

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития выделяет почти 27 млн евро для проекта по улучшению качества воды в Беларуси. Соответствующее кредитное соглашение подписано сегодня в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, передает корреспондент БЕЛТА.

ЕБРР выделит суверенный кредит в размере до 26,8 млн евро на модернизацию и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в городах Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов для соблюдения соответствующих национальных стандартов и стандартов ЕС. Подпроекты в Барановичах и Фаниполе предусматривают также выполнение рекомендаций Хельсинской комиссии в области качества сбрасываемых сточных вод, поскольку они оба находятся на территории водосборного бассейна Балтийского моря.

Кроме того, Фонд поддержки Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) предоставит инвестиционный грант в 1,5 млн евро для подпроекта в Барановичах. Остальные шесть подпроектов получат инвестиционный грант в 4,3 млн евро от Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является Европейский союз.

"Эти инвестиции окажут положительное воздействие на окружающую среду в Беларуси: сокращение выбросов CO2 на 38100 т в год, а также прочих выбросов, в том числе азота, фосфора", - отметили в ЕБРР.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-