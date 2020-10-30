Единая система информирования о небезопасной продукции заработает в ЕАЭС в 2021 году

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии определил 1 июля 2021 года сроком окончания реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о товарах, не соответствующих требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Члены Совета ЕЭК достигли договоренности о том, что, начиная с 1 июля 2021 года, уполномоченные органы государственного контроля (надзора) будут принимать меры в отношении продукции, предусмотренные национальным законодательством государств-членов, сведения о которой будут включены в систему информирования", - отметили в пресс-службе.
В ЕЭК напомнили: главы правительств стран ЕАЭС в июле 2018 года поручили уполномоченным госорганам обеспечить реализацию этого пилотного проекта. Цель - изучить возможности создания инструмента по оперативному информационному обмену сведениями о небезопасной продукции на рынке ЕАЭС. Речь идет о выстраивании эффективного взаимодействия органов контроля (надзора) и скоординированных мерах по изъятию такой продукции из обращения. Предполагается, что система информирования поможет устранить не всегда обоснованные для отдельных видов товаров запреты и ограничения.
"Пилотный проект апробируется на шести технических регламентах, устанавливающих единые обязательные требования к низковольтному оборудованию, колесным транспортным средствам, продукции для детей и подростков, игрушкам, мясной и молочной продукции, - сказал член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, комментируя итоги тестирования. - Органы стран союза, участники пилотного проекта, в целом продемонстрировали готовность системы информирования к эксплуатации".
Договором о ЕАЭС предусмотрена разработка соглашения о принципах и подходах к гармонизации законодательства государств-членов в сфере госконтроля за соблюдением требований союзных техрегламентов. Соглашением предусматривается создание системы информирования об опасной продукции, основой послужат итоги реализации пилотного проекта.-0-