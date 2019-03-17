Единая специализированная организация по поддержке бизнеса появится в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается проект создания единой специализированной организации по поддержке бизнеса. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич в интервью телеканалу СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Сейчас ведется работа по подготовке проекта нормативно-правового акта по созданию единой специализированной организации по поддержке бизнеса, которая в регионах должна базироваться на существующих центрах поддержки", - сказал Дмитрий Матусевич.

Кроме того, в регионах и в Министерстве экономики есть общественно-консультационные советы и советы по развитию предпринимательства. "Мы выработали решение, что, скорее всего, на районном уровне дублирование таких советов не требуется. Тогда выстроим нормальную иерархическую структуру, которая будет оказывать максимально возможную поддержку. При этом будет спрос за качество", - добавил замминистра. То есть при неэффективной работе регионального субъекта поддержки предпринимательства он будет получать сначала предупреждение от совета при Минэкономики, а следующим шагом будет закрытие такого субъекта.

Некоторые изменения, возможно, ожидают и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. "Мы работаем над созданием специализированной организации - фонд может структурно, организационно объединиться с нашим агентством инвестиций и приватизации, но на более качественной основе. В апреле рассмотрим эту концепцию. А к середине года внесем конкретные предложения в форме нормативно-правового акта", - заключил Дмитрий Матусевич.

Создание благоприятной среды для бизнеса в Беларуси продолжается. Ведется работа над проектом декрета о лицензировании, который вслед за декретом №7 отменит еще 15 тыс. лицензий. И порядка 14 видов лицензируемой деятельности будут упрощены. На рассмотрении у Президента проект указа об административных процедурах. "Мы считаем, что это поможет нам заложить основу по цифровизации и дальнейшему упорядочиванию процедур", - отметил замминистра.

О повышении уровня экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует рост налоговых поступлений, который уже превысил третью часть поступающих платежей в бюджет. В объеме белорусского экспорта доля товаров субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более половины, услуг - почти 40%. Положительным фактором является и рост выданных банками инвестиционных коммерческих кредитов для малого и среднего бизнеса.-0-