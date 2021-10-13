Единую систему tax-free могут создать в ЕАЭС

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе может быть создана единая система tax-free. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшейся в Минске встречи члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслана Бекетаева и министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова.

"Перспективы создания и администрирования единой системы tax-free в Евразийском экономическом союзе, предусматривающей возврат НДС физическим лицам - нерезидентам ЕАЭС, обсудили на встрече в Минске член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев и министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов", - проинформировали в пресс-службе.

"Кроме того, стороны рассмотрели вопросы косвенных налогов при электронной торговле товарами и услугами в странах ЕАЭС, а также формирование механизма фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле", - добавили в ЕЭК.-0-