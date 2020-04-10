Единые правила регулирования трансграничной интернет-торговли разработают в ЕАЭС

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет сегодня дал поручение Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС подготовить нормативные акты в сфере международной электронной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"По сути, стоит задача сформировать эффективные механизмы комплексного правового регулирования в этой области, - пояснили в ЕЭК. - Речь идет о выделении товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках и ввозимых для физических и юридических лиц, в отдельную категорию и установлении в их отношении ряда особенностей. Особенности связаны с применением к таким товарам специального таможенного администрирования, таможенных пошлин и налогов, мер нетарифного, технического и иного регулирования. Рассматривается возможность введения в союзе института оператора электронной торговли".

В числе основных целей введения такого института называется, например, упрощенное и удобное таможенное администрирование. То есть таможенные органы смогут работать, по сути, в режиме единого окна: не с множеством частных лиц и компаний, а с одним или, возможно, несколькими уполномоченными лицами, которые обладают правом подавать декларации, платить таможенные пошлины и налоги от имени получателей, нести ответственность за декларируемые товары.

"Отметим, что представители государств союза пока не выработали согласованного мнения по ряду ключевых вопросов, - заявили в ЕЭК. - Это затрудняет обсуждение деталей: особенностей правового регулирования электронной торговли, а также порогов беспошлинного ввоза товаров. В частности, требуется определиться с конкретными критериями, по которым могут быть отделены товары, приобретаемые в интернет-магазинах, от обычных посылок, пересылаемых между частными лицами".

Традиционная схема внешней торговли позволяет за счет консолидации товаропотоков упорядочить как само перемещение товаров через таможенную границу, так и контроль их таможенной стоимости, взимание таможенных и налоговых платежей, выполнение мер нетарифного регулирования и, конечно, сертификацию ввозимых товаров. "Интернет-торговля же подразумевает, что потребитель выбирает и покупает товары у заграничного производителя напрямую с помощью интернет-площадки, - обратили внимание в ЕЭК. - В результате традиционные цепочки поставок рушатся: нет оптовых продавцов и покупателей, а миллионы конечных покупателей - физических и юридических лиц - взаимодействуют с миллионами производителей. Еще несколько лет назад это явление не носило столь массового характера, поэтому укладывалось в рамки существовавших таможенных правил - в упрощенный порядок оформления в пределах беспошлинного порога для физических лиц без соблюдения при этом мер нетарифного регулирования. Сегодня электронная торговля достигла таких объемов, что, кроме несомненных плюсов для граждан стран ЕАЭС, появились и очевидные минусы. Возникла, в частности, угроза общественным интересам в различных сферах. Уменьшается налогооблагаемая база за счет сокращения обычной торговли, центры прибыли уходят в страны, где зарегистрированы материнские компании торговых интернет-площадок. Закрываются магазины и ликвидируются рабочие места. Продукция, ввозимая беспошлинно, приобретает недобросовестные преимущества при конкуренции с товарами, производимыми внутри союза. Постепенно нарастают угрозы безопасности и здоровью граждан из-за фактического отсутствия сертификации и других ограничений".

"Таким образом, новый сегмент внешней торговли нуждается и в новом комплексном правовом регулировании", - подчеркнули в ЕЭК.

Для создания соответствующих механизмов Евразийский межправительственный совет дал поручение Евразийской экономической комиссии сформировать совместно с правительствами государств ЕАЭС рабочую группу высокого уровня по вопросам трансграничной электронной торговли. Ее возглавит член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-