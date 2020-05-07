Единые приоритеты развития науки позволят построить экономику знаний - Шумилин

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определение единых приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2021-2025 годы будет способствовать построению экономики знаний и позволит нацелить ученых, инженеров, конструкторов и представителей бизнеса на совместную реализацию высокоэффективных проектов. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, комментируя указ №156.

Документом предусмотрено дальнейшее развитие информационных, медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, энергетики, строительства, экологии, рационального природопользования, обеспечения безопасности человека и общества. "Определение этих приоритетов будет способствовать построению экономики знаний и позволит нацелить ученых, инженеров, конструкторов и представителей бизнеса на совместную реализацию высокоэффективных проектов. Формирование программ и стратегий всех уровней будет сконцентрировано на создании и развитии производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов, с высокой наукоемкостью и низкой энерго- и материалоемкостью. Это позволит сохранить и повысить конкурентоспособность наукоемких и высокотехнологичных секторов национальной экономики, обеспечит рост имеющегося научно-технического потенциала, сохранение и развитие научных школ", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, приоритеты для Беларуси на 2021-2025 годы учитывают стратегические направления развития науки и техники стран ЕС, США и ЕАЭС на аналогичный период. "Их количество значительно сокращено по сравнению с приоритетами, действующими в текущем периоде. Это позволит сконцентрировать государственные ресурсы на реализации наиболее важных для развития экономики проектов", - отметил председатель ГКНТ.

Приоритеты обеспечивают единую систему координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов за счет реализации полного цикла научной деятельности. "Они направлены на достижение Беларусью уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской нации", - подчеркнул Александр Шумилин.

Разработке приоритетных направлений предшествовала длительная и кропотливая работа ученых и производственников. Она базировалась на комплексном прогнозе научно-технического прогресса Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, отраслевых и региональных планах и стратегиях развития. Учитывались мнения бизнеса и научной общественности, включая 12 государственных экспертных советов по проведению научной и научно-технической экспертиз с задействованием более 1 тыс. экспертов во всех областях науки и техники.-0-