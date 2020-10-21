Единые требования к средствам для дезинфекции кожи планируют установить в ЕАЭС

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Единые требования к средствам для дезинфекции кожных покровов планируется установить в Евразийском экономическом союзе. Проект соответствующего решения Коллегии Евразийской экономической комиссии проходит процедуру публичного обсуждения, проинформировала сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Проект документа предлагает установить единые требования к показателям токсичности и безопасности таких средств, - пояснила Ия Малкина. - Документ позволит снизить временные и финансовые издержки производителей на регистрацию дезинфекционных средств".

"Как итог, мы ожидаем безбарьерного обращения безопасной и крайне необходимой сейчас продукции в союзе", - добавила она.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК уточнила, что обсуждение проекта документа продлится до 11 декабря.-0-