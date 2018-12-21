Единый налог для ИП с 1 января будет рассчитываться по-новому

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый налог для ИП с 1 января 2019 года будет рассчитываться по-новому, а плательщики единого налога смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения. Об этом сегодня во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, комментируя изменения в Налоговый кодекс.

Сегодня в действующей редакции Налогового кодекса предусмотрены коридоры ставок единого налога, в рамках которых местные Советы депутатов устанавливают конкретные размеры ставок. Таким образом, установлены минимальный и максимальный размеры, и в этом коридоре выбирается ставка, которая будет действовать на соответствующей территории. С 2019 года эти коридоры будут упразднены, Налоговым кодексом утверждаются единые ставки единого налога, которые будут дифференцированы по территориям (Минск; областные центры; районные центры и города районного подчинения; сельская местность). Дополнительно местные Советы депутатов могут сократить предложенные ставки налогов до 2 раз (увеличивать нельзя).

ИП - плательщики единого налога с 1 января также смогут самостоятельно выбрать налоговый режим. "Если сегодня единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются определенными работами или оказывают отдельные виды услуг, является обязательным, то со следующего года они получат возможность выбрать тот налоговый режим, который их устраивает: может быть сохранен режим уплаты единого налога, выбрана упрощенная система налогообложения либо плательщик может перейти на общую систему уплаты подоходного налога", - уточнил Дмитрий Кийко.

"Это два существенных нововведения, которые, с нашей точки зрения, значительно улучшают положение индивидуальных предпринимателей", - отметил замминистра.-0-

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