Единый налог по сниженной из-за пандемии ставке платят более 39 тыс. ИП

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый налог по сниженной ставке платят более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Указом №143 "О поддержке экономики" областным Советам депутатов и Мингорсовету было рекомендовано уменьшить в два раза ставки единого налога для ИП и физлиц. "Они практически все приняли такое решение. И на сегодня более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей уплачивают единый налог по сниженной ставке. Сниженная ставка - это льгота, которая предоставлена более чем на Br9 млн", - сообщила Светлана Шевченко.

Замминистра пояснила, что рекомендации по снижению даны именно по ставкам единого налога с учетом особенностей его уплаты (за вид деятельности, независимо от получения дохода). "Потому что если применяется упрощенная система налогообложения, то налог платится с выручки, если подоходный налог, то налог платится с доходов. Единый налог уплачивается за осуществляемый вид деятельности, до начала такой деятельности", - уточнила она.

В этом году многие самозанятые столкнулись с ситуацией, когда они уплатили налог до начала деятельности, но в связи с COVID-19 этой деятельностью не занимались. "Конечно, граждане стали обращаться в налоговый орган, поскольку дохода они не имели, а налог надо заплатить. Возможности перерасчета в Налоговом кодексе установлено не было. Поэтому указом №143 "О поддержке экономики" была предоставлена возможность обратиться в налоговый орган и заплатить за то количество дней, когда гражданин реально осуществлял деятельность", - добавила Светлана Шевченко.-0-

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