Единый регулятор стройотрасли в Беларуси поспособствует сокращению сроков строительства

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа единого регулятора строительной отрасли в Беларуси поспособствует сокращению сроков проектирования и возведения объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса поручил на законодательном уровне определить Министерство архитектуры и строительства единым органом, формирующим государственную политику в этой сфере.

Как отметили в главном управлении ведомства, техническое регулирование в отрасли достаточно часто становится предметом критики строителей. Причиной тому служит неправомерное или некорректное применений положений нормативных документов. Исключительное право Минстройархитектуры на разработку и утверждение технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования при проектировании и строительстве, решит несколько задач. Это позволит упорядочить систему нормативов в отрасли, снять технические барьеры. Предполагается также беспрепятственное применение современных материалов и технологий, отвечающих параметрам безопасности, сокращение сроков проектирования и строительства объектов, их стоимостных параметров.

Таким образом, на строительную сферу перестанут влиять нормы смежного законодательства: "О пожарной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об охране окружающей среды". Оно наделяет другие государственные органы правом принимать технические нормативные правовые акты, которые распространяют свое действие на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. "Практически все предложения госорганов могут быть реализованы при разработке Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Работа над ним ведется согласно декрету №7 "О развитии предпринимательства", - добавили специалисты.-0-