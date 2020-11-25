Единый рынок ЕАЭС планируют дополнить строительными услугами

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единый рынок услуг, действующий на территории Евразийского экономического союза, планируется дополнить строительными услугами. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, в настоящее время на правовом портале ЕАЭС проходит общественное обсуждение проект распоряжения Коллегии ЕЭК, который предлагает включить услуги в сфере строительства в перечень секторов, в которых функционирует единый рынок услуг ЕАЭС. "В случае утверждения на Коллегии ЕЭК документ будет вынесен сначала на Совет ЕЭК, а затем на уровень глав государств", - отметила Ия Малкина.

Она уточнила, что общественное обсуждение проекта распоряжения продлится до 10 декабря.-0-